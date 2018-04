Nigéria vence e segue com chances de classificação

Depois de perder de virada para o Egito por 3 a 1 em sua estreia na Copa Africana de Nações, a Nigéria se recuperou neste sábado e derrotou a seleção de Benin por 1 a 0, em Benguela, em partida válida pelo Grupo C. O gol da vitória foi marcado de pênalti por Yakubu Aiyegbeni, no final do primeiro tempo.

Classificada para a Copa do Mundo da África do Sul, a Nigéria chegou aos três pontos e assumiu a segunda colocação da chave. Já Benin, que havia empatado a primeira partida contra Moçambique, segue com um ponto. Ainda neste sábado, egípcios e moçambicanos jogam pelo complemento do grupo.

Precisando da vitória para se reabilitar na competição, a Nigéria começou melhor e criou boas chances antes de chegar ao primeiro gol. No entanto, Benin também pressionava e quase marcou aos 39 minutos, quando Sessegnon acertou chute no travessão. Mas na jogada seguinte, saiu o pênalti para os nigerianos: em bola levantada na área, Boco colocou a mão na bola e o juiz marcou a infração. Yakubu bateu com tranquilidade e fez o gol da vitória.

Na quarta-feira, a Nigéria encara Moçambique pela rodada decisiva, enquanto Benin enfrenta o Egito.