Nigéria vence Marrocos e está na final A Nigéria derrotou Marrocos por 3 a 0, nesta terça-feira, em Kerkrade, e se classificou à grande decisão do Mundial Sub-20 contra a Argentina, no próximo sábado. Os gols nigerianos foram marcados por Taiwo, no primeiro tempo, e Adefemi e Ogbuke, na segunda etapa. Para os marroquinos, fica de consolo a chance de lutar pelo terceiro lugar da competição, também no sábado, contra o Brasil, derrotado pelos argentinos por 2 a 1. Os jogos decisivos do Mundial Sub-20 acontecerão em Utrecht.