Nigéria vence Moçambique e avança na Copa Africana A seleção nigeriana garantiu a sua classificação para as quartas de final da Copa Africana de Nações ao derrotar Moçambique por 3 a 0, em partida disputada na cidade de Lubango. Com o triunfo, a equipe terminou em segundo lugar no Grupo C, com seis pontos.