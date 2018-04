Nigéria vence na Copa da África Eterna promessa de surpresa em Mundiais, a Nigéria estreou com vitória na Copa da África, nesta segunda-feira, vencendo a Argélia por 1 a 0, em Bamako, Mali, gol de Aghahowa. Com o resultado, o time assumiu a liderança do grupo A da competição, com três pontos, contra um de Libéria e de Mali. Na quinta-feira, a Nigéria enfrenta Mali, anfitriã do torneio. A Tunísia, que também estará na Copa do Mundo, apenas empatou com Zâmbia por 0 a 0. Nos outros jogos: Gana 0 x 0 Marrocos 0 e Costa do Marfim 0 x 0 Togo.