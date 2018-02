Nike abre portas para o Corinthians Jarinu? Extrema? Águas de Lindóia? Que nada! Pré-temporada do Corinthians, a partir de agora, é internacional. Logo no terceiro mês de parceria com Nike, o clube do Parque São Jorge já começa a usufruir dos benefícios de ter ao seu lado uma das maiores potências do esporte mundial. A equipe foi convidada pelos americanos para realizar seus treinamentos especiais no centro de aprimoramento físico que a multinacional mantém no Nike?s World Headquaters (NWH), um "quartel-general", na cidade de Beaverton - região de Portland (Oregon) - nos Estados Unidos. A infra-estrutura é invejável. O local dispõe do que há de mais avançado em equipamentos de análise e aprimoramento da condição atlética, além de um laboratório para desenvolvimento de produtos. O complexo abriga locais específicos para a prática de diversas modalidades. Além do futebol, recebe atletismo, ciclismo, basquete, golfe, entre outros. A negociação da viagem de toda a delegação é conduzida pelo preparador físico Moracy Sant?Anna. Em princípio, a idéia era realizar os trabalhos em três datas. A primeira depende do desempenho do time no Campeonato Paulista. Se os corintianos não chegarem às finais, o grupo, pode viajar no dia 17. "Nesse caso ficaríamos lá fazendo uma adaptação à altitude para o jogo contra o Cruz Azul", afirmou Sant?Anna. A partida, válida pela primeira fase da Taça Libertadores da América, está marcada para o dia 26, na Cidade do México. "Então ficaríamos até o dia 24 ou 25." O time se reapresenta amanhã para reiniciar os treinos visando ao clássico de quarta-feira, contra o Palmeiras, pela semifinal do estadual. Freguês - E as visitas não param por aí. Antes de estrear na Copa Sul-americana, prevista para agosto, o clube deve passar por Beaverton. Até mesmo a pré-temporada no final no ano, início de 2004, já está sendo negociada. Para a Nike é a oportunidade de divulgar o futebol entre os americanos. Por lá, a modalidade é bastante popular, mas entre as mulheres.