Nike ajusta chuteiras de Ronaldo para acabar com bolhas A Nike, fabricante das chuteiras utilizadas por Ronaldo, encontrou a solução, nesta segunda-feira, para resolver as queixas do atacante: mandou chamar técnicos da empresa de Montebelluna, na Itália, para ajustar os calçados. Os engenheiros da multinacional norte-americana chegaram nesta segunda-feira à Alemanha e trabalharam em um dos pares utilizados pelo atacante. Alargaram a parte do calcanhar, local que mais o incomodava. Ronaldo fez os testes nesta segunda mesmo e gostou do resultado. Nos próximos dias, os representantes da Nike vão trabalhar em outros pares. Num primeiro momento, a empresa pensou em recolher todas as chuteiras de Ronaldo para, em seguida, enviar outras. Mas a idéia não foi para a frente. A Nike enviou comunicado à imprensa explicando que Ronaldo, além de utilizar a chuteira Mercurial Vapor, ainda participou de sua criação. ?Na semana passada, Ronaldo recebeu pares da Mercurial Vapor III, provenientes de Montebelluna. As chuteiras são exatamente iguais às que ele já vinha usando há três meses. Tão logo ele nos informou do desconforto que estava sentindo, trouxemos as chuteiras que ele vinha utilizando em Madri?, informou a direção da multinacional.