Nike confirma compra de parte da inglesa Umbro

A Nike, multinacional norte-americana fabricante de material esportivo, confirmou nesta sexta-feira que adquiriu 19,9% do capital da Umbro, tradicional fabricante inglesa e fornecedora de seleções como a Inglaterra e clubes como o Santos e o Atlético Paranaense, aqui no Brasil. Com a negociação, a Nike ainda tem uma promessa irrevogável de compra de mais 10% da empresa britânica, o que lhe daria o capital de 29,9% do total. Outros 10,1% pertencem à empresa JJB Sports, também inglesa. O valor da transação não foi divulgado, mas estima-se que gira em cerca de US$ 580 milhões (quase R$ 1,6 bilhão). Fundada em 1920, a Umbro (sigla de Humphrey Brothers Clothing) era uma empresa com estigma familiar e tinha como seu principal mercado o futebol inglês, até que resolveu se expandir nos anos 90. Pelo mundo, a Umbro patrocina jogadores como Michael Owen, Deco e Hernán Crespo.