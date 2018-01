Nike não interferirá no "Caso Robinho" A Nike não vai interferir na escolha da chuteira que Robinho usará nos jogos do Santos. Em comunicado distribuído ontem, a multinacional deixou claro que desde que o produto seja da sua marca, não importa a cor ou o modelo escolhidos pelo jogador. A polêmica começou quando Robinho apareceu de chuteira laranja (modelo Mercurial Vapor, com preço sugerido de R$ 479,00), em uma partida beneficente, na semana passada, da qual participou o piloto alemão de Fórmula 1 Michael Schumacher, da Ferrari. Leia mais no Jornal da Tarde