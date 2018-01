Nike não quer o Corinthians "popular" A Columbus, fabricante de móveis populares, está próxima de se tornar o patrocinador oficial da camisa do Corinthians. A proposta da empresa seduziu o presidente Alberto Dualib, mas esbarra em um sério problema: a Nike. De acordo com uma fonte que acompanha as negociações, a empresa norte-americana de material esportivo ? que oficializou anteontem a parceria com o Corinthians ? não gostaria de associar o nome ao de uma empresa voltada para o consumidor de baixa renda e sem o mesmo "glamour" da Nike. Leia mais no Jornal da Tarde