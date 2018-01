Nike nega informação de Zagallo O gerente de comunicação da Nike, Igor Ostrowsky, negou informações prestadas pelo técnico Zagallo durante depoimento na CPI da CBF/Nike de que o jogo da Seleção Brasileira com a Tailândia tivesse sido uma exigência da empresa. "O jogo com a Tailândia foi iniciativa da CBF", disse Ostrowsky. Segundo ele, os jogos que a Nike considera parte do contrato com a CBF são: México, Inglaterra, África do Sul, Alemanha, Atlético de Bilbao, Equador, Estados Unidos, País de Gales, Barcelona e dois jogos com a Coréia e com o Japão. Ostrowsky negou também que a participação da Traffic no contrato com a CBF tivesse sido uma exigência da Confederação. "A Traffic é a empresa de marketing da Seleção e por isso ela aparece no contrato". Dos US$ 160 milhões, valor total do contrato, a Traffic recebe 5%. Ostrowsky justificou a "agilidade da justiça suíça e a neutralidade do país para que a cidade de Zurique seja o foro para resolver impasses no contrato da Nike com a CBF. O representante da Nike negou qualquer participação da empresa na convocação de jogadores para a Seleção Brasileira. "Apenas o contrato exige a participação de jogadores renomados, mas a empresa não cita nomes".