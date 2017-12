Nike troca Ronaldo por Ronaldinho Sai Ronaldo, entra Ronaldinho Gaúcho. Afinal, longe dos campos, o jogador da Internazionale de Milão não teria como vender a mais nova linha de tênis da Nike. Por isso, na nova campanha mundial da marca, que começa a ser veiculada no fim de semana, o jogador brasileiro do Paris Saint-Germain irá figurar ao lado de Zabala (Lazio), Totti (Roma), Silvestre (Manchester) e Lopez (Lazio), brincando com a bola ao som de hip-hop. Se depender de Jimmy Smith, redator da agência Wieden & Kennedy, que tem a conta da Nike, o brasileiro tem vaga garantida em outras campanhas: "Começamos a explicar como seria o ritmo e pedimos que eles dançassem. Pensei que não iriam fazer. Então Ronaldinho começou a dançar algo como um samba, Lopez deu passos tipo disco e Silvestre, que é fã de hip-hop, começou também a dançar. Foi uma experiência inesquecível", diz. Os atletas vendem a evolução da tecnologia Nike Shox, e o lançamento do modelo para cross-training, que pode ser usado em várias atividades e oferece melhor impulsão e amortecimento, segundo a empresa. Com zíper, ele aboliu o cadarço. Como o mercado brasileiro é estimado em 30 milhões de pares de tênis, ao valor médio de R$ 40, a disputa promete ser acirrada no fim de ano, período de maior venda do produto, segundo o diretor de Marketing da Nike Brasil, Celso Sartori.