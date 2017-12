Nilmar chega e assume a camisa 9 O atacante Nilmar foi apresentado oficialmente no final da manhã desta quinta-feira, como o mais novo reforço do Corinthians. Ao lado do presidente Alberto Dualib e do dono da MSI, Kia Joorabchiam, Nilmar assumiu a camisa 9 - a mesma que estava reservada a Vágner Love, mas que permanecia sem um dono desde o início da temporada. O atacante garante estar preparado para o desafio. ?Eu sei da responsabilidade. Estou consciente que fui contratado para fazer gols e espero corresponder à expectativa?, disse. O jovem atacante, de apenas 21 anos, diz estar bem preparado. ?Fiz uma pré-temporada forte no Lyon e estou à disposição do treinador (Márcio Bittencourt). O jogador justificou a passagem apagada pelo Lyonm da França - clube com o qual ainda tem contrato até final de 2009. ?Eu não tive problemas de adaptação ao país. Quantrio a isso foi tudo bem. Meus problemas foram com a troca de treinadores e de me adaptar ao estilo dos treinadores?, afirmou. Nilmar foi contratado por empréstimo de um ano e o Corinthians pagou ? 1,5 milhão. A estréia do atacante ainda não está definida, mas é provável que faça seu primeiro jogo no dia 7 de setembro, no clássico contra o São Paulo. O jogador só poderá ser usado na Copa Sul-Americana se o Corinthians chegar à semifinal. No domingo, o Corinthians enfrenta o Botafogo, no Pacaembu e tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem, o time perdeu por 1 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul. As principais novidades serão os retornos de Tevez (que estava suspenso) e Roger (recuperado de contusão).