Nilmar chega nesta quarta-feira Nilmar chegará nesta quarta-feira, às 5h40, ao Brasil. O atacante foi contratado por um ano pela MSI. O fundo de investimento bancou ? 1,5 milhão (R$ 4,4 milhões) pelo empréstimo. Caso se adapte e volte a jogar bem, Kia Joorabchian pagará mais ? 5,5 milhões (R$ 16 milhões) ao Lyon. ?Eu quero jogar pelo Corinthians tudo o que não consegui na França. Não mostrei o mesmo futebol do Inter-RS. Mas isso já passou e agora eu quero pensar positivo e só no Corinthians?, disse Nilmar. Márcio não queria Nilmar. Pelo treinador, a MSI investiria seu dinheiro em um atacante fixo na área, preferencialmente Washington. Em compensação, a negociação de Jô com o Benfica continua aberta. ?Não quero falar mais sobre esse assunto, que está me tirando a concentração nas partidas. Não quero dizer se desejo ou não sair. Se falo que quero ser vendido e não sou, sobra para mim. Se falo que quero continuar no Corinthians e sou vendido, também sobra para mim. Eu não abro mais a minha boca para falar sobre sair ou não clube. Deixo para os dirigentes?, fala, assustado, Jô.