Nilmar dá vitória ao Villarreal na Liga Europa

O Villarreal estreou com vitória na fase de grupos da Liga Europa graças ao atacante Nilmar. O jogador brasileiro marcou o gol da vitória da equipe espanhola por 1 a 0 sobre o Levski Sofia, da Bulgária. Na outra partida do Grupo G, o Salzburg surpreendeu e venceu a Lazio, fora de casa, por 2 a 1.

Em boa fase, marcou 14 gols nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Português, o Benfica não teve problemas para vencer pelo Grupo I. Nesta quinta-feira, a equipe bateu o BATE Borisov por 2 a 0. Os gols do triunfo saíram no primeiro tempo e foram marcados por Nuno Gomes, aos 36 minutos, e Óscar Cardozo, aos 41.

Também pelo Grupo I, o Everton venceu o AEK Atenas por 4 a 0. A equipe inglesa abriu 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Yobo, aos 10, Distin, aos 17, e Piennar, aos 37. O brasileiro Jô definiu a goleada ao marcar o gol do time de Liverpool aos 37 minutos da etapa final.

Pelo Grupo J, o Shakhtar Donetsk, campeão da última Copa da Uefa, mostrou a sua força ao golear o Brugge, na Bélgica, por 4 a 1. O meia brasileiro William, ex-Corinthians, marcou um dos gols do triunfo. No outro jogo da chave, o Toulouse venceu o Partizan por 3 a 2.

Com dois gols de Pizarro, o Werder Bremen, vice-campeão da última Copa da Uefa, venceu o Nacional por 3 a 2, pelo Grupo L, fora de casa. Já o Athletic Bilbao superou o Áustria Viena por 2 a 0. No Grupo H, o Fenerbahçe foi surpreendido em casa e perdeu por 2 a 1 para o Twente. No outro jogo da chave, Steaua Bucareste e Sheriff empataram por 0 a 0. O Cluj venceu o Kobenhavn por 2 a 0 pelo Grupo K, enquanto Sparta Praga e PSV Eindhoven empataram por 2 a 2.