Nilmar, D'Alessandro e Juan treinam e podem reforçar o Inter na quarta O Internacional deve ter uma equipe bastante reforçada para enfrentar o Ypiranga, quarta-feira, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Nesta segunda-feira, três titulares voltaram a treinar: Nilmar, Juan e D?Alessandro. Deles, só o atacante não deve jogar no meio da semana para voltar em melhor condições físicas no domingo.