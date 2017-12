Nilmar deve ser apresentado na quinta A apresentação de Nilmar no Corinthians ficou para quinta-feira. Foram dois os motivos que causaram o adiamento. O primeiro foi que o Internacional deveria ser consultado se o Lyon negociasse o atacante com um clube brasileiro. A diretoria do Inter fez valer o que estava escrito no contrato. Só que nesta segunda, quando soube a proposta da MSI - 1,5 milhão de euros pelo empréstimo de um ano e mais R$ 1 milhão de luvas e R$ 150 mil mensais ao atacante -, os dirigentes gaúchos desistiram. Não tinham dinheiro para concorrer com o fundo de investimento. O outro motivo do atraso foi o não envio das passagens para o Brasil. "Ficamos esperando as passagens. Agora está tudo bem", garantiu o procurador do novo atacante corintiano, Orlando da Hora.