Nilmar deve ser operado no Rio na próxima terça-feira O atacante Nilmar, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo domingo passado, chega nesta quinta ao Rio de Janeiro para fazer exames com o médico da seleção brasileira e do Flamengo, José Luis Runco. O jogador do Corinthians, que ficará fora dos gramados por, no mínimo, seis meses, terá de passar por uma nova intervenção cirúrgica. Já havia feito uma no joelho direito. ?Se tudo der certo, a cirurgia será na terça-feira?, afirmou Runco. Segundo ele, esse tipo de operação leva aproximadamente uma hora. Nilmar se machucou no clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. Foi uma contusão idêntica à do ano passado, também diante do rival e no mesmo estádio. A diferença é que em 2006 a lesão foi no joelho direito. Agora, é no esquerdo. O atacante foi nesta quarta ao Corinthians, onde fez tratamento com gelo e de contração muscular, segundo o médico do clube, Paulo de Faria, para diminuir o inchaço.