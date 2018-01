Nilmar e Adaílton são cortados do banco O técnico Ricardo Gomes anunciou a escalação da seleção brasileira Sub-23 para a estréia no Torneio Pré-Olímpico do Chile, nesta quarta-feira, às 23h10, diante da Venezuela. O Brasil joga com: Gomes; Maicon, Alex, Edu Dracena e Maxwell; Paulo Almeida, Elano e Diego; Robinho, Dagoberto e Daniel Carvalho. O atacante Nilmar e o zagueiro Adaílton foram cortados do banco de reservas.