Nilmar e Nery fora da numeração do Corinthians no Paulista No que depender da numeração fixa que os jogadores do Corinthians usarão no Campeonato Paulista, Nilmar e Gustavo Nery estão mesmo fora dos planos. Nem o atacante nem o lateral-esquerdo aparecem na lista divulgada pelo site oficial do clube nesta terça-feira. Nilmar, que sempre usou a camisa 9 desde que chegou ao clube, em agosto de 2005, cedeu o número ao recém-contratado Christian. Assim como Nery, ex-dono da camisa 4, que agora pertence a Marinho. Amoroso mantém a 10 que usou no ano passado, herdada de Tevez. A partir deste ano, os laterais corintianos voltarão a vestir as camisas 2 e 6 - esta última está vaga, já que um novo jogador deve ser contratado para a posição. Em 2005, quando chegou ao clube, Gustavo Nery retomou a tradição do lateral-esquerdo usar o número 4, como nos tempos de Wladimir. Já o 2 vinha sendo utilizado por Betão, agora dono da camisa 3. A confirmação de Eduardo Ratinho com a camisa 2 sugere que ele será titular da lateral direita, mesmo após o retorno de Fagner (o número 26), dono da posição no fim do ano passado - o jogador está na seleção brasileira que disputa o Campeonato Sul-Americano sub-20 no Paraguai. A lista divulgada pelo clube inclui 37 jogadores, número muito superior ao que Leão vai dirigir. O meia Dinélson, por exemplo, foi inscrito com o número 37, mas está em vias de acertar com o Paraná Clube. O volante Wendel (36) também não será utilizado pelo técnico. Confira a numeração 1. Marcelo 2. Eduardo 3. Betão 4. Marinho 5. Marcelo Mattos 7. Roger 8. Rosinei 9. Christian 10. Amoroso 11. Magrão 12. Jean 13. Marquinhos 14. Paulo Almeida 15. Daniel 16. Edson 17. Arce 18. Jailson 19. Wilson 20. Élton 21. Bruno Octavio 22. Julio César 23. Gustavo 25. Marcus Vinícius 26. Fagner 27. Daniel Grando 28. Rafael Fefo 29. Carlão 30. Willian 31. Igor 32. Weverton 33. Fabrício 34. Róbson Baiano 35. Marcelo Oliveira 36. Wendel 37. Dinélson