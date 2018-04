Nilmar é vetado e desfalca Internacional na última rodada

Os médicos do Inter confirmaram nesta terça-feira que o atacante Nilmar está descartado para o jogo da última rodada do Brasileirão, sábado, contra o Figueirense, em Florianópolis. Ele ainda se recupera de lesão muscular na coxa direita e será novamente desfalque.

Nilmar chegou a treinar normalmente na semana passada, mas não foi aproveitado pelo técnico Abel Braga na vitória sobre o Palmeiras, sábado, no Beira-Rio. Agora, havia a expectativa de que ele pudesse enfrentar o Figueirense, mas foi vetado pelos médicos.

Além de Nilmar, Abel Braga não poderá contar com D''Alessandro, Gilberto e Fabrício, todos suspensos. Para completar, Alan Patrick e Jorge Henrique também estão fora do jogo deste sábado no Estádio Orlando Scarpelli, porque ainda se recuperam de contusão.

Apesar de já estar garantido na Libertadores de 2015, o Inter precisa terminar o Brasileirão em terceiro lugar para entrar direto na fase de grupos, evitando a disputa da fase preliminar da competição continental. Para isso, basta uma vitória sobre o Figueirense, o que serviria para manter o time gaúcho na frente do quarto colocado Corinthians.