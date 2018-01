Nilmar está pronto para a estréia Logo na sua estréia pelo Corinthians, quarta-feira, contra o São Paulo, Nilmar tem uma missão importante: ajudar a salvar o emprego do técnico Márcio Bittencourt. "Eu já senti a pressão e o risco que o nosso técnico corre neste clássico contra o São Paulo. Já deu para perceber que as coisas no Corinthians são diferentes, tensas e com muita polêmica", admitiu Nilmar. A última partida de Nilmar foi há mais de um mês, em uma excursão do Lyon, seu antigo time, na Coréia. Mas o atacante de 21 anos era reserva no clube francês. "Eu quero recuperar o ritmo excelente que a minha carreira estava tendo quando saí do Internacional e fui para o Lyon", revelou. No Corinthians, Nilmar sabe que será cobrado pelos gols. Mesmo Márcio esperava por um atacante fixo e não um meia-atacante, como ele. "Já percebi o que querem de mim: gols. Eu posso dizer que me entendi bem demais com o Tevez e tenho certeza de que farei muitos gols com a camisa do Corinthians", avisou. E sobre a sua estréia, ele foi direto: "Dou sorte em clássicos. Estou ansioso para jogar."