Nilmar: faltam alguns detalhes ?Alguns detalhes? separam o atacante Nilmar de um acordo com o Corinthians, segundo informou nesta terça-feira o procurador do atleta, Orlando da Hora. Em entrevista ao programa Redação Sportv, da Rede Globo, o procurador garantiu que ?está tudo acertado?, entre o Corinthians e o Lyon - clube francês dono dos direitos federativos do jogador. ?Precisamos agora acertar alguns detalhes entre o clube o atleta?, disse Orlando. O procurador esclareceu que o problema não é apenas com relação ao salário. ?Nós achamos que seria bom para os dois lados, que Nilmar fechasse um contrato de 1 ano e meio. Assim ele poderia disputar o Paulista, uma eventual Libertadores e todo o campeonato brasileiro do ano que vem?, disse. O acordo inicial prevê empréstimo de 1 ano, pelo qual o Corinthians pagaria ? 1,5 milhão. Se o clube paulista quiser ficar com o atacante em definitivo, teria de desembolsar outros ? 7 milhões