Nilmar faz acordo com dirigentes e fica no Corinthians O torcedor do Corinthians tem uma boa notícia nesta quarta-feira: o atacante Nilmar enfim acertou sua situação com o clube e vai defender o time alvinegro no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro deste ano. Segundo o programa SporTV News, os representantes do jogador conseguiram fazer um acordo com a diretoria do clube para o pagamento dos atrasados (cerca de R$ 3,5 milhões, referentes a direitos de imagem e luvas atrasados) e Nilmar fica pelo menos até o fim do semestre. Até lá, tanto o clube quanto os representantes do jogador continuam conversando com a intenção de renovar o contrato por mais tempo. E aguardam a definição da Fifa sobre a dívida que existe com o Lyon, clube com o qual o jogador tinha contrato e que ainda espera receber 8 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões). Agora, o jogador, que está sem treinar desde o dia 11 deste mês (há quase uma semana), deve se reapresentar ao técnico Emerson Leão na quinta-feira, já que o time joga nesta quarta contra a Ponte Preta, no Pacaembu, na estréia no Estadual.