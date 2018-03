Nilmar faz dois gols e Inter garante vaga Sem forçar o ritmo, o Internacional venceu o Prudentópolis por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogo, que tinha o time paranaense como mandante, foi disputado em Cascavel, onde a grande colônia de gaúchos lotou o estádio para torcer pelo visitante. Com o resultado, o Inter eliminou a partida de volta e já passou para as oitavas-de-final, quando enfrentará o Vitória. Bastaram cinco minutos para o Internacional sentir que teria a partida nas mãos. Antes que o Prudentópolis passasse do meio-campo, o time gaúcho já tinha ameaçado o goleiro Nei com duas conclusões perigosas, de Chiquinho e Élder Granja. A facilidade fez com que o Inter reduzisse o ritmo. Mesmo assim, Oséas acertou um chute na trave aos 20 minutos, dando a sensação de que o primeiro gol era só uma questão de tempo. E foi mesmo. Aos 42, Chiquinho cruzou uma bola para a área e Nilmar, entre dois zagueiros, cabeceou sem chances para Nei. No início do segundo tempo, Chiquinho lançou Cleiton Xavier, que cruzou para Nilmar. O centroavante chegou a se atrapalhar com a bola, mas teve tempo de dominá-la antes da chegada de qualquer zagueiro e fez 2 a 0. Impotente, o Prudentópolis não chegou a esboçar reação. E escapou da goleada porque a pontaria de Nilmar, apesar dos dois gols, estava ruim. Tanto que ele chutou mais duas bolas na trave.