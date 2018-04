Nilmar faz gol, mas Villarreal só empata no Espanhol

O atacante brasileiro Nilmar marcou um gol neste sábado, mas não conseguiu evitar que o Villarreal tropeçasse em casa, na 17.ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe empatou com o Almería por 1 a 1 e segue na zona intermediária da classificação do torneio.

Com o empate, o Villarreal completou a quinta partida seguida sem derrota no Campeonato Espanhol, mas mesmo assim ocupa apenas a nona colocação, com 23 pontos. O Almería está em 14.º lugar, com 17 pontos.

No confronto deste sábado, o Villarreal saiu em vantagem aos 40 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Nilmar. O gol de empate do Almería saiu aos 22 minutos da etapa final e foi marcado por Corona, em cobrança de pênalti.