Nilmar fez Kia esquecer Vágner Love Durante sete meses, Kia Joorabchian prometeu a chegada de Vagner Love ao Corinthians. Tentou de todas as maneiras negociar com o CSKA, mas não houve jeito. Dinheiro por dinheiro, os milionários russos preferiam ficar com o talento do jogador. Inconformado, o presidente da MSI recusou vários atacantes oferecidos por empresários. Só com insistência cedeu quando Nilmar foi oferecido em agosto. Desconfiado com o fracasso do jogador no Lyon, o iraniano optou pelo empréstimo de um ano antes de acertar a sua compra. Pagou 1,5 milhão de euros (R$ 3,9 milhões) pelo empréstimo e, se quiser comprá-lo, deverá pagar mais 3,5 milhões de euros (R$ 9,2 milhões). Orgulhoso, Nilmar, 21 anos, sabe que a MSI desistiu de Love. E que o principal motivo é ele. Para a alegria ser mais completa, faltam o título brasileiro e o sonho que tem até certa vergonha de assumir: disputar a Copa. Agência Estado ? Você está satisfeito em fazer a MSI, a diretoria do Corinthians e a torcida esquecerem Vagner Love? Nilmar ? Sim. Sei que o Corinthians tentou muito a sua contratação. Só que não deu certo. Desde que cheguei percebi que todos esperavam por ele. Não me importei, joguei o meu futebol e com a ajuda dos companheiros e, principalmente, do Carlitos consegui ocupar o meu espaço. AE - É fácil ser companheiro do Tevez? Nilmar - Muito. Ele é um excelente jogador e grande companheiro. O nosso ?casamento? deu certo porque temos características parecidas: somos rápidos e técnicos. Conseguimos fazer gols que o time precisava sem nenhum de nós dois precisar mundar o seu jeito de jogar. Ninguém teve de ficar parado na área. Demos certo porque mantivemos a nossa maneira de atuar. AE - Como é jogar no Corinthians? A repercussão impressiona? Nilmar - Ah, a pressão é enorme. Eu me lembro que no Internacional quando o adversário era o Corinthians a gente brincava: esse é o ?jogo da Globo?. Ou seja: a partida é acompanhada pelo Brasil inteiro e a repercussão é enorme quando você derrota o Corinthians. Por isso eu acho que, seja qual for o time que a Ponte Preta colocar no domingo, irá fazer tudo para nos derrotar. Por outro lado, se nós conseguirmos ser campeões brasileiros ficará marcado para sempre nas nossas carreiras. Tudo o que acontece aqui é mais comentado no Brasil inteiro. AE - Você tem uma motivação diferente por estar brigando com o Internacional pelo título brasileiro? O Inter é o seu time de origem. Nilmar - Fui muito feliz no meu início de carreira no Inter. Sou amigo de muita gente. Só que sou profissional e agora sou empregado do Corinthians. Quem me paga é o Corinthians. Se tivesse marcado gol contra o Inter teria comemorado sem pensar duas vezes. Reconheço tudo de bom que aconteceu jogando em Porto Alegre. Mas acabou. AE - Você acha que tem chances reais de disputar a Copa do Mundo de 2006? Nilmar - Olha, sinceramente eu acredito que o Corinthians desperta muito a atenção da mídia. Se o time for campeão brasileiro e ainda ganhar a Libertadores, as minhas chances crescem. Resta pouco tempo e os adversários são fortes. O fato de, infelizmente, o Ricardo Oliveira ter se machucado pode me ajudar. Mas vou dar um passo de cada vez. Está tudo dando certo no Corinthians.