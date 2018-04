Nilmar marca, mas Valencia goleia o Villarreal

O Valencia segue na cola dos líderes no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe de David Villa goleou o Villarreal por 4 a 1, em casa, e se aproximou do vice-líder Real Madrid. O gol de honra dos visitantes foi marcado pelo atacante brasileiro Nilmar.

Com a boa vitória, o Valência chegou aos 38 pontos, isolou-se na terceira posição e ficou apenas a três de distância do Real Madrid, que perdeu no sábado para o Athletic de Bilbao - o Barcelona tem 46 pontos. Já o Villarreal se manteve na décima colocação, com 23 pontos.

Artilheiro do Campeonato Espanhol, o atacante David Villa mais uma vez foi o destaque do Valencia. Ele marcou duas vezes e cavou a expulsão de Kiko ainda no primeiro tempo, quando a partida estava 1 a 0.

Melhor desde o início, o Valencia abriu o placar logo aos seis minutos em chute forte de Banega. Villa ampliou de pênalti aos 27 e Silva praticamente definiu a partida aos 11 do segundo tempo. Nilmar ainda descontou cinco minutos depois, mas Villa marcou mais um nos acréscimos e garantiu a goleada.

Ainda neste domingo, o Atlético de Madri derrotou em casa o Sporting Gijon por 3 a 2. O brasileiro Paulo Assunção marcou um dos gols da vitória madrilenha - Diego Forlan e Ibrahima Baldé complementaram para os mandantes, enquanto Diego Castro e Gregory descontaram. Assim, a equipe de Madri foi a 23 pontos e se manteve na 11.ª posição.

Mallorca derrota La Coruña e sobe para quarta posição