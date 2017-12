Nilmar não estréia contra o Botafogo O Corinthians não conseguiu regularizar a documentação do atacante Nilmar para aproveitá-lo no jogo deste domingo, contra o Botafogo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Como o nome dele não apareceu no BID de hoje (Boletim Informativo Diário) publicado pela CBF, a sua estréia deverá ser mesmo na semana que vem, no clássico contra o São Paulo, no dia 7. Sem poder contar com Nilmar, que fez um bom treino coletivo nesta sexta-feira, o primeiro com os novos companheiros, o ataque do Corinthians voltará a ser formado por Jô e Carlitos Tevez. A partida deve ser a despedida do primeiro com a camisa do Corinthians. Negociado com um grupo de empresários portugueses, o garoto está de malas prontas para o Benfica.