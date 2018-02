Nilmar não pega o Juventus, mas tem chance de jogar sábado Nilmar ainda não treinou com bola desde que foi reintegrado ao grupo de jogadores do Corinthians, depois de haver abandonado o time por ordens do seu advogado em Jarinu. E está fora da partida desta quarta-feira, contra o Juventus, no Estádio do Pacaembu. Ainda há chances no entanto, que ele enfrente o Ituano, no sábado, também na capital. O departamento médico confirma que Amoroso ficará, no mínimo, por um mês tratando da sua inflamação no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Assim, Jaílson e Christian continuarão formando a dupla de área titular corintiana. O boliviano Arce ficará no banco de reservas. A preocupação do time acompanha a todos no Parque São Jorge desde o ano passado: os gols sofridos em bolas paradas cruzadas para a área. Contra o São Bento foram dois gols que o time sofreu. "É a principal jogada hoje em dia de quase todas as equipes. Nós estamos aprimorando, mas esses gols acontecem contra todos. E não apenas contra nós?, disse Betão. Há a possibilidade de Gustavo ganhar a posição de Marinho contra o Juventus. E o Corinthians tem grandes chances de dar uma boa arrancada nas três próximas partidas. Irá enfrentar o Juventus, o Ituano e o São Caetano em casa. ?Não podemos desperdiçar partidas em casa. Vamos tentar ganhar e acumular pontos e ter tranqüilidade para a fase aguda do Paulistão?, diz Roger. Tudo pela família Jaílson sabe que tem de mostrar personalidade e gols para continuar no time titular do Corinthians. Nesta segunda, ele contou o que o motiva a ter sucesso no clube: sua família depende do seu sucesso. ?Jogo por mim e pela minha família. Vou dar certo no Corinthians porque só eu sei o que passei para chegar aqui. E não vou desperdiçar a maior chance da minha vida. Mesmo tendo Nilmar, Amoroso, Christian e o Arce, vou arrumar um lugarzinho de titular para mim.?