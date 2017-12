Nilmar não vai mais para o Chelsea O atacante Nilmar, do Internacional, não vai mais para o Chelsea, da Inglaterra. Na reunião do presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho, hoje à tarde, em Madrid, com representantes do Chelsea mais empresários ligados ao CSKA, da Rússia, onde o jogador faria estágio por um ano, antes de se transferir para a Inglaterra, não houve um acordo. O que mais pesou para que a transferência do craque colorado, de 19 anos, atualmente na Seleção Sub-20 que disputa o Mundial da categoria nos Emirados Árabes Unidos, não desse certo foi o fator financeiro: "Os russos não concordaram com os 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões) pela aquisição do seu passe", revelou Carvalho hoje após a reunião, que também teve a participação do procurador do jogador, Orlando da Hora. Outro item que não agradou aos dirigentes do CSKA, clube que tem como acionista majoritário o bilionário Roman Abramovich, também dono do Chelsea, foi a exigência do Inter em receber uma compensação financeira em um futuro negócio do CSKA com qualquer outro clube europeu.