Nilmar pára 4 meses e não joga mais no Corinthians Nilmar não joga mais pelo Corinthians, disse o empresário do atacante, Orlando da Hora, na tarde desta segunda-feira, menos de 24 horas após a derrota para o Palmeiras por 3 a 0. Ao anunciar que o jogador ficará parado por cerca quatro meses devido à lesão no joelho esquerdo, Da Hora declarou que o seu cliente "não possui mais condições emocionais" de seguir no clube do Parque São Jorge. "Ontem [domingo] com certeza foi o último jogo dele no Corinthians. Não queremos lesar ninguém, mas não dá mais. Vamos sentar e conversar com a diretoria do time", disse o empresário. "Sempre tratamos as coisas com o Corinthians com um estresse desgraçado. Estamos aqui esperando para acertar as coisas e não aparece ninguém. O senhor Renato Duprat [representante do MSI] sabe onde estamos. E onde anda o [Alberto] Dualib [presidente da equipe]?", acrescentou. Na semana passada, o Corinthians pediu à Justiça do Trabalho de São Paulo o adiamento da sessão para homologar o contrato com jogador e a assinatura do contrato até junho não aconteceu. Ao saber do fato, o advogado do atacante, André Ribeiro, ficou irritado e declarou que não esperaria até 26 de junho - data da nova audiência - para tomar uma decisão drástica. O Corinthians conta com uma liminar na Justiça para mantê-lo até o fim do ano, mas Ribeiro pretende recorrer. Nilmar passou por exames na manhã desta segunda e ficou decidido a necessidade de uma operação no joelho. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior e ficará parado por cerca de quatro meses, segundo Orlando da Hora. Os médicos do Corinthians, no entanto, informaram que o camisa 9 ficará parado entre seis e oito meses. A nova contusão é semelhante ao que o atleta sofreu na temporada passada, quando fraturou o joelho direito, também contra o Palmeiras - no dia 16 de julho, pelo Brasileirão -, e ficou afastado dos gramados por sete meses. Na próxima quinta-feira, Nilmar será examinado pelo médico do Flamengo e da seleção brasileira, José Luiz Runco, no Rio de Janeiro. Runco operou o joelho direito do atacante em julho do ano passado. "O joelho ainda está bastante inchado. Ele [Nilmar] vai fazer tratamento com gelo até lá e deve ser operado na sexta", disse o empresário. "Ainda não decidimos aonde será realizada a fase de recuperação, mas não será no Corinthians. Vamos conversar com o Doutor Runco antes de tomar uma decisão." Roger e Magrão fora O Corinthians não terá Roger e Magrão na partida de quarta-feira contra o Marília, pelo Paulistão. O meia e o volante foram suspensos nesta segunda por dois jogos, pelas expulsões contra São Caetano e São Paulo, respectivamente. Como só haviam cumprido a suspensão automática, ficarão de fora do encontro no interior. Roger ainda foi multado em R$ 30 mil por ter ofendido o juiz Otávio Correa da Silva. Para amenizar um pouco o drama do técnico Emerson Leão, o zagueiro Betão e o volante Bruno Octávio, que também foram julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol (FPF), receberam punição de um jogo de suspensão, que ambos já cumpriram. Atualizada às 20h10