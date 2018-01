Nilmar agradece apoio da torcida em nova despedida do Inter

Nilmar pediu compreensão à torcida do Internacional, nesta terça-feira, em sua nova despedida do clube. Em vídeo divulgado pela assessoria do time gaúcho, o atacante agradeceu o apoio dos torcedores e disse viver "momento delicado", porém, sem dar detalhes.

"Gostaria de agradecer ao torcedor colorado pelo carinho grande que recebi. Me tornei um torcedor desde o ano 2000, quando cheguei. Mais uma vez estou de saída, é um momento delicado, mas espero que vocês entendam, como uma nova oportunidade de vida que surgiu. Tive uma conversa com o presidente e acabamos chegando a um acordo. É uma coisa que será boa para mim e para o clube", afirmou.

Nilmar deixa o Inter pela terceira vez na carreira. Desta vez, seu destino será o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. O atacante assinou contrato de dois anos. "Foi difícil tomar esta decisão. Tenho uma família colorada", disse o jogador.

"Meu amor e carinho continuará para sempre. Seguirei torcendo e serei grato até o final da minha vida. Espero um dia estar aqui ajudando novamente, não sei se dentro ou fora de campo", declarou o atacante.

Nilmar se despede do Inter menos de um ano após retornar ao clube gaúcho. Ele foi contratado em setembro de 2014, mas pouco contribuiu com o time neste período. Nilmar voltou a sofrer com lesões, que atrapalharam seu rendimento. Assim, disputou 35 partidas, marcando apenas 10 gols.