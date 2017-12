Nilmar pode antecipar estréia A estréia do atacante Nilmar no Corinthians - prevista anteriormente para ocorrer no dia 7 de setembro, contra o São Paulo - pode ser antecipada. O jogador treinou nesta sexta-feira entre os reservas e se tiver a documentação regularizada a tempo pode até enfrentar o Botafogo, neste domingo à tarde no Pacaembu. Se a inscrição for confirmada pela CBF, o atacante apresentado oficialmente na quinta-feira, poderá figurar ao menos no banco de reservas. Nilmar formou o trio de atacantes do time reserva no treino da manhã ao lado de Bobô e Abuda. Jô - que nesta sexta-feira pode acertar sua transferência para o Benfica, de Portugal - treinou entre os titulares, ao lado de Tevez. Com isso, o técnico Marco Bittencourt deve escalar a seguinte equipe para domingo: Marcelo; Eduardo, Betão, Sebá e Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Fabrício, Rosinei e Roger; Jô e Tevez. TEVEZ - O atacante Tevez admite: conhece pouco o atacante Nilmar. ?Eu o conheço pouco, mas agora teremos tempo de nos conhecer melhor?, disse ele nesta sexta-feira. O argentino desmentiu que tenha brigado com Marcio Bittencourt na semana passada, no dia em que foi condenado a três jogos de suspensão pelo STJD pela expulsão no jogo contra o São Caetano. ?Não houve nada. Eu tinha acertado com ele (Marcio) e com o preparador físico que não iria treinar com os demais e que faria apenas uma trabalho de corrida, mas não houve nada?, disse. O jogador disse não estar arrependido por ter xingado o árbitro Anselmo da Costa, numa atitude que lhe custou três jogos de suspensão. ?Não estou arrependido porque expressei o que sentia no momento?, disse. Ao ser indagado se a punição tinha sido severa demais, ele foi taxativo. ?Para mim foi muito rigorosa, mas a Justiça não entendeu assim?, finalizou.