Nilmar pode desfalcar Villarreal contra o Real Madrid

Muito visado pelos zagueiros durante o confronto, que terminou com a vitória do Athletic Bilbao por 3 a 2, Nilmar ainda sofre com dores e será confirmado apenas minutos antes da partida, segundo informou o clube espanhol.

Outra dúvida para o confronto é o meio-campista David Fuster, que saiu do jogo de domingo com dores na costela. Já o argentino Ariel Ibagaza, com uma rotura fibrilar na perna direita, está descartado.

Por outro lado, o volante brasileiro Marcos Senna se recuperou de uma lesão muscular, treinou normalmente nesta segunda-feira e está liberado para enfrentar o Real Madrid.