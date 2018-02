Nilmar recebe alta de hospital e elogia o Flamengo O sonho do Flamengo contar com o atacante Nilmar ainda existe. O jogador do Corinthians deixou o Hospital Pasteur, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira, após receber alta de uma cirurgia no joelho esquerdo. Nilmar, que foi operado pelo médico da seleção brasileira, José Luís Runco, falou com a imprensa quando deixava o hospital a caminho da casa do atacante Rafael Moura, do Fluminense, onde ficará hospedado. Os dois jogaram juntos no Corinthians. ?Ainda sinto um pouco de dor, mas isso é normal. Já tenho certa experiência no assunto", brincou o jogador, que completou: "Nesse momento preciso ficar de cabeça em pé, pois sei que tem muita coisa pior neste mundo e não posso me abater." O atacante evitou falar sobre as polêmicas envolvendo seu futuro no clube paulista, e diz que o caso está entregue a seus representantes. Porém, sobre a possibilidade de atuar no Flamengo, Nilmar foi mais enfático: ?Fui muito bem recebido pelos torcedores do Flamengo quando surgiu a oportunidade de jogar no clube. Isso me deixa feliz, pois qualquer jogador sonha em defender o Flamengo.?