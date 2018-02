Nilmar se reapresenta e recebe bronca do técnico Leão Terminaram as férias no Corinthians. Entretanto, os problemas continuam. Na reapresentação dos jogadores, o principal assunto a movimentar o Parque São Jorge nesta quarta-feira foi a confusão em torno do atacante Nilmar, que quer deixar o clube. Irritado com a indefinição, o técnico Leão tratou de mandar um duro recado para o jogador. "Se ele não continuar, terá de me falar pessoalmente. Desta forma, eu terei uma resposta definitiva para dar aos torcedores", contou Leão. "Eu não comento o que os empresários falam", complementou o treinador, fazendo referência ao agente de Nilmar, Orlando da Hora, que afirmou que o atacante preferia se aposentar a continuar no Corinthians. Assim como os demais jogadores, Nilmar realizou exames médicos e físicos. Ele também está relacionado para viajar a Jarinu, local em que acontecerá a pré-temporada do Corinthians. A única ausência foi o atacante Arce, que teve de permanecer na Bolívia para resolver alguns problemas com o visto de trabalho. Dentre os reforços, o goleiro Jean pôde perceber que não terá vida fácil no clube. Isso porque Leão confirmou que Marcelo será o titular no gol corintiano. "Se quiser tomar o lugar dele, tem de ser por méritos. Não há motivos para que o Marcelo não fique com a camisa número um." Na pré-temporada em Jarinu, Leão pretende encaixar as novas contrações em seu esquema tático. Além de Jean e Arce, os reforços do Corinthians para este ano são os atacante Jaílson e Christian, o zagueiro Gustavo e o volante Daniel. A estréia no Paulistão será no próximo dia 17, contra a Ponte Preta.