Nilmar usa "Rogério" e cria problema Nilmar provou na pele as conseqüências da rivalidade entre os times paulistas. O atacante foi brincar no gol nesta quarta-feira, durante o treinamento, e fez uma difícil defesa. E gritou: ?Espalma, Rogério. Espalma...? Os demais jogadores corintianos ficaram irritados com a homenagem ao goleiro do rival São Paulo. Nilmar percebeu quando Betão marcou um gol e perguntou em tom raivoso: ?Por que você não pegou essa bola, Rogério Ceni?? Completamente constrangido, o atacante deu suas explicações. ?Foi uma brincadeira minha. Realmente, eu gritei o nome do Rogério. Não quer dizer que eu goste mais do goleiro do São Paulo do que dos nossos. Foi só uma brincadeira?, repetiu. O atacante ficou ainda mais acuado quando teve de responder para qual time torcia antes de ser jogador. As informações vindas do Paraná, estado onde nasceu Nilmar, garantem que ele era são-paulino. ?Onde eu nasci, no Paraná, a influência dos times paulistas é muito grande. Torcia para todos: Corinthians, Palmeiras... São Paulo?, disse, sem convicção. Em 2002, Luís Fabiano resolveu homenagear Ronaldo (ex-goleiro corintiano) em um treino e acabou repreendido pela diretoria.