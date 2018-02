Nilmar vai bem no coletivo e forma dupla com Amoroso O primeiro coletivo do ano trouxe uma notícia boa e outra ruim para o técnico Leão. Totalmente recuperado de uma cirurgia no joelho, o atacante Nilmar treinou normalmente e foi confirmado no ataque ao lado de Amoroso. Em contrapartida, o lateral-direito Eduardo Ratinho sofreu uma contusão e está fora da estréia diante da Ponte Preta. Ao final do treinamento, Leão elogiou o comportamento do grupo, que se mostrou "animado" para a disputa do Paulistão. "O desempenho ficou dentro do previsto. Tivemos acertos e erros que fazem parte de qualquer equipe. Já no ataque, fica claro que a recuperação de Nilmar foi muito boa." Nilmar formará pela primeira vez dupla com Amoroso, já que este só chegou ao clube em agosto, data em que o primeiro se recuperava da lesão. "Não houve necessidade de forçar um trabalho sobre o Nilmar. Ele é um ótimo jogador é deve estar satisfeito. Agora, é claro que ele precisará de um pouco de ritmo." Com relação a Ratinho, que sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda, seu substituído deverá ser Édson. "A gente fica triste por tudo o que aconteceu. Não esperávamos perder o jogador, já que ele estava voltando de lesão. Será um desfalque muito sentido na estréia." O coletivo entre os titulares e os reservas terminou empatado por 2 a 2. O time que enfrenta a Ponte, na próxima quarta-feira, deverá contar com Marcelo; Édson, Betão, Marinho e Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Magrão, Rosinei e Roger; Amoroso e Nilmar. Enfim, o boliviano chega Uma das apostas do Corinthians para a temporada, o atacante boliviano Arce se integrou ao elenco em Jarinu. O jogador estava ausente dos treinos pois resolvia problemas com o visto de trabalho. "Estou contente em jogar aqui. Espero atuar pelas pontas, que é o forte de meu jogo."