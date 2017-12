Nilmar vem por empréstimo de 1 ano Num jantar de duas horas, hoje, na França, Kia Joorabchian acertou por 1,5 milhão de euros (R$ 4, 3 milhões) a contratação do 11º jogador para o Corinthians. O atacante Nilmar, do Olympique Lyon, virá por empréstimo de um ano, com passe fixado em 7 milhões de euros (R$ 20 milhões) e salário de R$ 150 mil mensais. Se a MSI quiser contratá-lo em definitivo, terá de desembolsar mais cinco milhões e meio de euros (R$ 14,5 milhões). O atleta de 21 anos, que estava na reserva do Lyon, chega ao Brasil para exames médicos no fim de semana. A vinda de Nilmar é motivo de otimismo para o empresário do atacante, Orlando da Hora. "Ele queria voltar para o Brasil. Teve problemas de adaptação e não jogou onde está acostumado. No Corinthians, poderá mostrar o seu futebol", diz. Nilmar foi o primeiro reserva contratado pela MSI. Em um ano no Lyon, o atacante revelado pelo Internacional só atuou como titular em sete partidas e fez apenas dois gols. O presidente Jean-Michel Aulas ainda apostava que, nesta temporada, haveria a recuperação de Nilmar. Só que os conselheiros do clube insistiram para que Aulas aceitasse a proposta da MSI. Jô interessa ao Benfica, mas a Diretoria da MSI não tem nenhum interesse em liberá-lo.