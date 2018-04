Nilmar volta e ajuda o Inter a vencer o Vasco

Não poderia ter sido mais brilhante o retorno do atacante Nilmar aos gramados, depois do calvário que passou no Corinthians, Não fez gol, é verdade, mas foi decisivo na vitória do Internacional sobre o Vasco, por 2 a 1, na noite deste domingo, em São Januário. Veja também: Classificação Calendário / Resultados A prova disso é que saiu dos pés de Nilmar o passe preciso para Fernandão fazer 1 a 0, logo no começo do primeiro tempo. Além disso, o jovem atacante deu muito trabalho para a zaga do Vasco. Exibiu habilidade, rapidez e visão de jogo, mesmo num campo pesado devido à chuva que atingiu o Rio. A conclusão é simples: Nilmar é diferenciado. "Estou feliz por voltar a jogar futebol e ansioso para fazer gol. Acho que até por essa razão algumas jogadas não têm saído como eu queria", declarou o atacante, no intervalo. " Mas vou voltar para o segundo tempo", avisou, com fome de bola. Ainda atuando pelo Corinthians, Nilmar contundiu o joelho duas vezes e saiu do clube por meio de processo judicial, por causa de atraso no pagamento de direito de imagem. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, que o afastou do campos por oito meses. Vasco 1 Cássio; Wagner Diniz, Jorge Luiz (Perdigão), Luizão e Rubens Júnior (Júlio Santos); Amaral, Andrade (Romário), Leandro Bonfim e Conca; Alan Kardec e Leandro Amaral. Técnico: Valdir Espinosa. Internacional 2 Clemer; Índio, Sorondo (Sidnei) e Orozco ; Elder Granja, Edinho, Magrão, Guiñazu e Fernandão; Nilmar (Roger) e Iarley (Adriano). Técnico: Abel Braga. Gols: Fernandão, aos 16 minutos do primeiro tempo. Fernandão, aos 32; e Leandro Bonfim, aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA). Renda: Não disponível. Público: Não disponível. Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005, Nilmar quer esquecer o passado recente. Em julho de 2006, sofreu grave contusão no joelho direito, em jogo contra o Palmeiras, e ficou sete meses sem atuar. Voltou com muita vontade, mas, desta vez, machucou o joelho esquerdo durante o clássico com o mesmo rival, em março. Vivendo um inferno astral, travou com o Corinthians uma briga judicial, vencida em 17 de agosto de 2007, por causa de atrasos no pagamento de direito de imagem - cerca de R$ 6 milhões. No mês seguinte, acertou seu retorno ao Internacional, com quem assinou contrato por quatro anos. Nilmar foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, com a frustração de ter perdido um gol incrível, cara a cara com o goleiro Cássio. "Infelizmente, o gol não saiu". Já Fernandão estava com a pontaria em dia. Fez 2 a 0, de pênalti. O Vasco ainda diminuiu com Leandro Bonfim, aos 45 minutos, mas não havia tempo para mais nada.