Nilton deve firmar novo contrato com o Vasco

O empresário Wagner Ribeiro chega ao Rio de Janeiro para almoçar com a cúpula cruzmaltina e firmar as bases do contrato. O novo acordo deve ter duração de quatro anos.

O jogador pertence ao Corinthians e está emprestado ao Vasco, mas o empresário garante que os dois clubes já chegaram a um acordo. Além do time carioca, o volante teria recebido ofertas do exterior e do Internacional, mas deve mesmo permanecer no Rio. Em 50 jogos com o Vasco, Nilton marcou seis gols.