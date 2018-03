Nilton Santos aceita convite do Bota O dia foi de alegria para o Botafogo, já que o maior ídolo ainda vivo do clube, o ex-lateral Nilton Santos, aceitou o convite para ser o consultor técnico da equipe. Mas, apesar da boa notícia, o técnico Paulo César Gusmão ainda não sabe o time que irá escalar para o clássico de domingo, contra o Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. "Não estou nervoso. Se o técnico me escolheu foi por saber que eu jogava bola e também porque sei alguma coisa", disse Nilton Santos. "Não tenho parentes na diretoria e nem na comissão técnica. Então, estou aqui por tudo o que fiz e sei." E o primeiro desafio de Nilton Santos na comissão técnica será o de ajudar PC Gusmão a escolher a melhor formação para o jogo contra o Vasco. Nesta sexta-feira, o treinador realizou um novo treino coletivo e as dúvidas permaneceram: Almir, Marcelinho, Juca e Caio disputam duas vagas na equipe titular. "Fiz uma avaliação ontem com o Juca e o Caio. Hoje foi a vez do Almir e Marcelinho. É um clássico e preciso ir com o que tenho de melhor", explicou PC Gusmão. "Não estou fazendo mistério. Quem me conhece sabe que não sou disso e estou realmente em dúvida sobre quais são os melhores."