Nilton Santos condena violência no futebol Poucos jogadores podem chegar aos 78 anos cientes de que jamais serão esquecidos por sua vida profissional e Nilton Santos é uma dessas exceções. Hoje, o ex-lateral-esquerdo da seleção brasileira, bicampeão Mundial, dispensou as festas pela passagem de mais um aniversário, mas não se furtou em condenar o atual quadro de violência dentro dos gramados. "Acabou o respeito entre os jogadores", disse Nilton Santos, que está morando no Rio. "Hoje, até o técnico fica fora de campo mandando seus jogadores bater. Na minha vida nunca nenhum treinador me mandou pegar outro atleta." Sobre o Botafogo, único time onde atuou além da seleção, Nilton Santos afirmou ter a esperança de que a situação da equipe, atualmente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro vá melhorar. Ao longo dos 17 anos vestindo a camisa alvinegra, ele colecionou 26 títulos e orgulhou-se em dizer que jamais perdeu uma decisão, quando estava em campo. "Quer saber o problema do Botafogo? Pergunte quantos jogadores ele tem na seleção. Antes, o clube era a base da equipe brasileira", argumentou o craque. Amanhã, Nilton Santos vai receber homenagens pelo aniversário e dar o pontapé inicial no confronto entre o Alvinegro e a Portuguesa, às 16h, no estádio Caio Martins. "Fazer 87 anos é muita coisa. Ih, até inverti os números. A gente se confunde", gargalhou Nilton Santos, ao lembrar que estava fazendo 78 anos. "Não gosto e não fico mais eufórico ao comemorar meu aniversário. Mas me sinto feliz por tudo."