Nilton Santos, consultor do Botafogo O técnico do Botafogo, Paulo César Gusmão, apresentou nesta terça-feira aos atletas o ex-jogador Nilton Santos, ídolo da torcida alvinegra, como o mais novo membro da comissão técnica. Mas o craque pediu "um tempo" para pensar na proposta. "Tenho um trato com a minha mulher e só tomamos decisões em conjunto", disse Nilton Santos, após ser apresentado por Gusmão. O cargo oferecido pelo treinador do Botafogo é o de consultor-técnico. Gusmão destacou que a experiência de Nilton Santos será fundamental para a campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o craque poderá auxiliar os jogadores mostrando-lhes como agir em determinadas situações. "Vamos caminhar sob a intensidade do brilho da estrela dele", festejou o técnico, mesmo sem ter uma resposta positiva de Nilton Santos.