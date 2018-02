Nilton Santos deixa hospital, mas perde homenagem O ex-lateral esquerdo Nilton Santos, de 81 anos, recebeu alta na noite de quarta-feira, depois de ser internado em um hospital de Araruama (RJ) por causa de uma crise de hipertensão, na última terça-feira. O ex-jogador, bicampeão do mundo com a seleção brasileira em 1958 e 1962, passa bem, mas não pôde participar do Jantar dos Campeões, que seria oferecido nesta quinta-feira pela diretoria do Botafogo, em Vitória (ES), onde o time faz a pré-temporada. Não é a primeira internação de Nilton Santos, que no ano passado passou cerca de 20 dias hospitalizado, entre outubro e novembro. Na ocasião, os médicos detectaram que ele é portador de um problema cardíaco: cardiomiopatia dilatada.