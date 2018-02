Nilton Santos é internado ao sofrer crise de hipertensão O ex-jogador Nilton Santos foi internado na noite de terça-feira, depois de sofrer uma crise de hipertensão. Ídolo do Botafogo e da seleção brasileira, ele está com 81 anos e ficará em observação nos próximos dias no Hospital de Caridade de Araruama, no interior do Rio. Nilton Santos esteve internado por 20 dias entre outubro e novembro de 2006, no Rio. Na ocasião, os médicos detectaram que ele é portador de cardiomiopatia dilatada. "Não é nada grave, mas não custa pedir para que todos torçam por uma recuperação breve. Temos certeza de que logo estaremos todos juntos torcendo pelo Botafogo", disse a esposa de Nilton Santos, Maria Célia, em entrevista ao site do clube carioca.