Nilton Santos, estável, recebe visita de amigos no hospital

Internado desde janeiro de 2007 numa clínica da zona sul do Rio, o ex-campeão do mundo Nilton Santos fez nesta sexta-feira 83 anos de idade em meio à sua luta impiedosa pela vida. Um dos símbolos da conquista do primeiro Mundial do Brasil, em 1958, ele sofre de Mal de Alzheimer (doença degenerativa do cérebro), insuficiência cardíaca e, no mês passado, contraiu dengue hemorrágica e pneumonia. Segundo sua mulher Maria Célia, o estado de saúde de Nilton Santos é estável. Ele, no entanto, não tem previsão de alta. Nesta sexta, voltou a sorrir e a se emocionar com a presença de vários amigos e parentes, que cantaram o hino do Botafogo, único clube que defendeu, no quarto onde se recupera na Clínica da Gávea, e cortaram um bolo. "Na verdade, não é bom para ele tanta confusão no quarto, mas não tem jeito. É aniversário, as visitas são mais freqüentes e é impossível ninguém cantar o hino do Botafogo na hora do parabéns", declarou Maria Célia, com quem é casado há 37 anos. Nilton Santos, que carrega o apelido de Enciclopédia, por causa de seu vasto conhecimento pelo futebol, é uma referência no mundo da bola. Ele é recordista de jogos pelo Botafogo – participou de 718 partidas – e revolucionou o conceito de lateral. Foi um dos precursores em arriscar subidas para o ataque utilizando os lados do campo.