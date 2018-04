Nilton Santos leiloa suas relíquias Relíquias de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro estão à espera de um interessado que se disponha a leiloá-las. O ex-lateral-esquerdo Nilton Santos, do Botafogo e da seleção, vai se dispor de parte de seu acervo pessoal para poder comprar um apartamento novo no Rio. Entre os objetos que serão leiloados estão algumas peças históricas. É o caso das duas camisas da seleção brasileira que Nilton Santos usou nas finais das copas de 1958 e 1962, em que o Brasil conquistou o bicampeonato mundial. Há também uma réplica em porcelana da Taça Jules Rimet e as chuteiras usadas por ele na Copa de 1962, no Chile. "O Nilton não está passando por dificuldades financeiras. Leva uma vida tranqüila em Araruama (região dos Lagos, no Rio) e vive dos aluguéis de alguns imóveis, mas não é rico e quer aproveitar o dinheiro em vida", explicou o publicitário Damásio Dezideri. "Agora, não adianta aparecer um aproveitador. Só entrego as peças com a condição de todo dinheiro arrecadado ir para o Nilton." Os objetos históricos ficaram sob os cuidados de Dezideri a partir de 2002, quando ele era diretor da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel e sugeriu que Nilton Santos fosse o tema do enredo para o desfile no Grupo de Acesso do carnaval carioca. Na ocasião, o ex-jogador doou as principais peças do seu acervo para montar as alegorias e adereços. Enquanto as relíquias sob a tutela de Dezideri esperam por um interessado, outras peças de Nilton Santos já serão leiloadas, nos dias 18 e 20 de setembro, na Century?s Arte e Leilões, no Leblon, zona sul do Rio. De acordo com o proprietário do estabelecimento, Miguel Angelo, o filho do primeiro casamento de Nilton Santos, Carlos Eduardo Santos, optou por vender as lembranças do pai para montar uma empresa de informática. No acervo de 15 peças autografadas por Nilton Santos e disponibilizadas por seu filho estão várias fotos históricas, além da camisa do Torneio Comemorativo dos 75 anos do ex-jogador, realizado em maio de 2001. O valor inicial do lance das relíquias oscila entre R$ 200 e R$ 600. No mesmo dia, além de objetos de Nilton Santos, outras peças históricas do futebol brasileiro, como fotos de Pelé e camisas autografadas da seleção que foi pentacampeã mundial em 2002, irão a leilão, com preço inicial de R$ 1 mil. "Desde que uma camisa antiga do Pelé foi leiloada por uma fortuna lá fora, aumentaram os leilões deste tipo aqui no Brasil", disse Miguel Angelo.