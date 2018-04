Nilton se contunde e pode desfalcar Cruzeiro no domingo

Nilton se chocou com o zagueiro Dedé, que fazia sua partida de estreia pelo Cruzeiro, durante o primeiro tempo e sofreu uma entorse no tornozelo. Por isso, precisou ser substituído durante a partida pelo volante Lucas Silva. O técnico Marcelo Oliveira demonstrou preocupação com a possibilidade de perder Nilton para o duelo com o Goiás

"Conversei direito com o Nilton no intervalo e acho que ele vai jogar no domingo. Teve uma pequena entorse no final do primeiro tempo, mas já está se cuidando. Já vai amanhã (quinta-feira) começar tratamento intensivo e seria muito importante que ele jogasse, porque o time já está pegando um melhor entrosamento, as jogadas já estão saindo de forma mais natural e o Nilton é um jogador importantíssimo na hora da marcação", comentou.