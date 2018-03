Ninguém consegue parar Sertãozinho na A3 Parece que não existe adversário para o Sertãozinho no Campeonato Paulista da Série A3. Neste domingo à tarde, mesmo em Jaú, ele venceu o XV de Novembro, por 4 a 2, mantendo a liderança isolada do Grupo 1 e da competição, com 19 pontos. O time jauense, que tinha vencido três jogos seguidos, caiu diante de um adversário bem mais forte. A oitava rodada não teve maiores surpresas. No Grupo 1, o Mirassol manteve a vice-liderança, com 18 pontos, em casa ao vencer o Jaboticabal, por 3 a 1. O jogo marcou a estréia do técnico Roberval Davino, ex-América, que aprovou o rendimento do time, principalmente do veterano centroavante Clóvis, que marcou dois gols. O Jaboticabal é vice-lanterna, com apenas cinco pontos, e só fica na frente do lanterna Sãocarlense (1), que acabou goleado por 5 a 2, pelo Noroeste, em Bauru. O Noroeste venceu, após quatro rodadas de jejum, chegou aos 15 pontos e ocupa a terceira posição. A Internacional, em casa, se recuperou ao vencer o Barretos, por 1 a 0. Pelo Grupo 2, pela manhã, aconteceram dois jogos. Em Rio Claro, o time da casa empatou, por 1 a 1, com o Palmeiras-B. O resultado não ajudou nenhum time na tabela, porque o Rio Claro ainda é o lanterna, com sete pontos, enquanto o time da capital chegou aos nove pontos e não vençe há cinco jogos. Em Limeira, o Independente ganhou ânimo com a estréia do técnico Antonioni no lugar de João Paulo e venceu por 3 a 2 ao Grêmio Mauaense. O gol da vitória foi marcado de falta aos 47 minutos do segundo tempo, pelo zagueiro Rafael Braga. Os dois times, agora, somam 10 pontos cada. À tarde, o Guaratinguetá derrubou o líder XV de Piracicaba, vencendo por 3 a 1. Um torcedor passou mal, foi atendido mas morreu possivelmente com uma parada cardíaca. Em Osasco, empate justo entre ECO-Osasco e Primavera, por 1 a 1. Os dois times agora dividem a liderança junto com o XV de Piracicaba, todos com 13 pontos cada. Eis os resultados da oitava rodada: Noroeste 5 x 2 Sãocarlense; Mirassol 3 x 1 Jaboticabal; XV de Jaú 2 x 4 Sertãozinho; Inter de Bebedouro 1 x 0 Barretos; Rio Claro 1 x 1 Palmeiras-B; ECO-Osasco 1 x 1 Primavera; Independente 3 x 2 Mauaense e Guaratingu etá 3 x 1 XV de Piracicaba. Classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 19 pontos; 2) Mirassol 18; 3) Noroeste 15; 4) XV de Jaú e Barretos 11; 6) Inter de Bebedouro 9; 7) Jaboticabal 5; 8) Sãocarlense 1. Grupo 2 - 1) XV de Piracicaba, Osasco e Primavera 13 pontos; 4) Guaratinguetá 11; 5) Mauaense e Independente 10; 7) Palmeiras-B 9; 8) Rio Claro 6.